Als sie am Samstagfrüh in einem Kino in Hof ihren Job machen wollte, bekam eine Putzfrau einen gehörigen Schrecken. Aus einer Toilette kam ihr ein Mann entgegen. Die Frau vermutete einen Einbrecher und rief die Polizei, währenddessen gelang es dem Mann, die versperrte Eingangstür zu öffnen und zu flüchten. Nachdem es keine Einbruchsspuren gibt, geht die Polizei davon aus, dass der Mann mit Absicht oder unabsichtlich im Kino übernachtet hat.

(Symbolbild)