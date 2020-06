Nachtragshaushalt Hof: Einsparungen beschlossen

Die Corona-Krise kostet jede Menge Geld: auch in vielen Städten und Gemeinden der Euroherz-Region müssen Nachtragshaushalte erarbeitet werden. Wie die Frankenpost berichtet, hat der Hofer Stadtrat eine zwölfseitige Streichliste beschlossen, die Einsparungen von fast einer halben Million Euro mit sich bringt. Unter anderem fallen demnach die Sachkosten für das abgesagt Volksfest von über 106.000 Euro ersatzlos aus dem Etat; gleiches gilt für die Promenadenkonzerte am Theresienstein oder den Euroherz-Park-und-See-Lauf. Um die Hälfte auf 50.000 Euro gestutzt wird demnach der Ansatz für die Imagekampagne „Hofer Land“. Vor weiteren Sparrunden will man jetzt Entscheidungen in Berlin abwarten, wo demnächst unter anderem die Übernahme von Gewerbesteuer-Ausfällen auf der Tagesordnung steht. Aktuell klafft im Hofer Haushalt eine Lücke von 4,5 Millionen Euro. Mit einem Beschluss über den Nachtrag rechnet Kämmerer Peter Fischer nicht vor September.

