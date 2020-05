Mittlerweile sind immer mehr Berufspendler auf den Straßen unterwegs. Die wissen genau, dass die A9 nicht überall im besten Zustand ist. Die Autobahndirektion Nordbayern lässt heute Nacht die Straße am Bindlacher Berg teilweise erneuern. Die Ausfahrt Richtung Nürnberg ist deshalb ab 19 Uhr bis morgen früh um 6 Uhr gesperrt. Autofahrer sollten am besten auf die anderen Anschlussstellen ausweichen. Auch eine Umleitung ist ausgeschildert, heißt es in einer Mitteilung.