Nacht auf Dienstag: Sechs Einbrüche in Landkreis Wunsiedel

Anfang der Woche sind im Landkreis Wunsiedel Einbrecher unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, sind sie in der Nacht auf Dienstag gleich in mehrere Firmen eingestiegen. Schwerpunkt ist Thiersheim gewesen. In einem Baumarkt scheiterten die Täter am Tresor, bei einem Agrarhändler gelangten sie gar nicht erst ins Gebäude. Aus einer Werkstatt nahmen sie dagegen Werkzeuge und im Wertstoffhof Bargeld mit.

Knapp 3000 Euro fehlen seitdem einer Firma in Arzberg. Der Sachschaden ist dort mit gut 10.000 Euro besonders hoch. Auch eine Teppichmanufaktur in Hohenberg an der Eger war Ziel der Diebe, die verließen sie allerdings ohne Beute.

Die Kripo Hof geht davon aus, dass die Fälle zusammenhängen. Mindestens drei Personen sollen beteiligt gewesen sein. Wem etwas aufgefallen ist, der soll sich bitte melden.

Tel.: 09281 704-0