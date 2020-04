Nachschub an Atemmasken: Hubert Aiwanger besucht Sandler

Weil die Schutzmasken in der Corona-Krise knapp sind hat die Bayerische Staatsregierung beschlossen, dass die heimischen Firmen einfach selber welche produzieren. Darunter ist auch die Firma Sandler aus Schwarzenbach an der Saale. Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat sie vergangene Woche besucht und ihr für die Zusammenarbeit gedankt. Die Staatsregierung versorgt die Landkreise mit Vliesstoffen und die verteilen sie dann an die Firmen. Ende dieser Woche und in der zweiten Aprilhälfte soll es nochmal für jede Region rund acht Rollen Stoff geben, kündigt Aiwanger bei Facebook an. Das reicht insgesamt für zehn Millionen Masken.

Die Firma Take Cair in Gattendorf gehört übrigens noch nicht zu den Lieferanten der Bayerischen Staatsregierung, weil sie andere Schutzmasken herstellen. Hier hat sich Aiwanger persönlich Muster abgeholt und lässt die jetzt prüfen.