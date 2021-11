Nachholspiele: Zwei weitere Spiele der Selber Wölfe terminiert

Die nächsten drei Spiele der Selber Wölfe müssen verlegt werden. Das hat die DEL2 gestern bekanntgegeben. Und jetzt stehen zwei weitere Nachholtermine der Selber Wölfe fest. Gegen die Lausitzer Füchse in Weißwasser geht es am 25. Januar. Am 8. Februar holen die Wölfe das Spiel bei den Dresdner Eislöwen nach. Bereits gestern wurden die Spiele gegen Freiburg und Landshut neu terminiert. Die Termine der Nachholspiele findet ihr zusammengefasst auf euroherz.de

Hier die von der DEL2 bekanntgegebenen Nachholtermine für die Selber Wölfe:

Dienstag, 30.11.2021 19:30 Uhr Selber Wölfe vs. Bayreuth Tigers

Dienstag, 21.12.2021 19:30 Uhr EHC Freiburg vs. Selber Wölfe

Dienstag, 11.01.2022 19:30 Uhr EV Landshut vs. Selber Wölfe

Dienstag, 25.01.2022 19:30 Uhr Lausitzer Füchse vs. Selber Wölfe

Dienstag, 08.02.2022 19:30 Uhr Dresdner Eislöwen vs. Selber Wölfe