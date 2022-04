Nachholspiel: SpVgg Bayern Hof gegen Eintracht Bamberg am Mittwoch

Auch wenn wieder uneingeschränkt Zuschauer in die Fußballstadien kommen dürfen: Die Corona-Pandemie hat weitere große Auswirkungen auf den Sport. Am Samstag hat in der Bayernliga Nord beispielsweise nur ein einziges Spiel stattgefunden, zwischen der SpVgg Bayern Hof und dem ASV Cham. Viele Spiele müssen auch nachgeholt werden. Am Mittwoch findet das Nachholspiel zwischen der Spielvereinigung Bayern Hof und Eintracht Bamberg statt, Um 18 Uhr ist Anpfiff an der Grünen Au. Dann will die Spielvereinigung aus Hof die 7:1 Klatsche aus dem Hinspiel wettmachen.