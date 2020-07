Nachholbedarf in Oberfranken: Elektro-Autos im Vergleich ganz hinten

Wie soll unsere Zukunft aussehen? Ohne Corona, würden Viele darauf aktuell wahrscheinlich antworten. Aber ist unsere Zukunft auch eine, in der jeder ein Elektroauto fährt? Wenn ja, dann hat Oberfranken bis dahin noch Einiges aufzuholen. Im Bezirk sind bayernweit die wenigsten E-Autos unterwegs und es gibt die wenigsten Ladesäulen. Das geht aus dem E.ON Energieatlas 2019 hervor. In Hochfranken ist das Interesse an E-Autos im Vergleich zu den anderen oberfränkischen Städten und Landkreisen laut Statistik sogar am niedrigsten. 260 Elektroautos waren hier 2019 zugelassen. Außerdem hat die Stadt Hof im Vergleich zu Coburg bei fast gleicher Einwohnerzahl weniger als halb so viele Ladesäulen.