Nachhaltigkeit in Hofer Eisdielen: Mehrwegsystem soll Umdenken fördern

Die bereits seit über einem Jahr laufende Aktion #wenigermuellimhoferland des Abfallzweckverbandes Hof soll durch ein Mehrwegpoolsystem neuen Auftrieb bekommen. Konkret handelt es sich dabei um verschließbare Schalen und Becher, welche bereits in verschiedenen Metzgereien und Gasthöfen in der Region verbreitet sind. In Hof kommt nun noch eine bisher deutschlandweit einmalige Neuerung dazu: erstmals sind an diesem System nun Eisdielen in der Stadt angeschlossen.

Hermann Knoblich vom Abfallzweckverband Hof:

Für den Kunden ist lediglich die Installation einer App notwendig, durch die der Ausleihvorgang per QR-Code erfasst wird. Die Behältnisse können nach Gebrauch dann überall dort abgegeben werden, wo das Mehrwegpoolsystem betrieben wird. Daher sollen in Stadt- und Landkreis Hof nun möglichst viele weitere Anbieter dafür gefunden werden, damit es für den Kunden immer einfacher wird, so Hermann Knoblich weiter.