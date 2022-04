Pakete und Briefe stellt die Deutsche Post ja schon länger mit Elektro-Fahrzeugen zu. Sie setzt aber auch in anderen Bereichen zunehmend auf Nachhaltigkeit. Die Post errichtet nach und nach Zustellstützpunkte, die CO2-frei sind. Sie sind zum Beispiel mit Photovoltaik-Anlagen und Wärmepumpen ausgestattet. Kürzlich ist erst der Spatenstich in Naila erfolgt und heute zieht die Deutsche Post in Helmbrechts nach. Der nachhaltige Zustellstützpunkt entsteht in der Hermann-Staudinger-Straße 8.