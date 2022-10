Nachhaltiges Fischfutter: Team der Hochschule Hof forscht mit Rapsprotein

Schätzungen zufolge wächst die Weltbevölkerung bis 2050 auf fast 10 Milliarden Menschen. So viele Menschen müssen auch weiterhin an hochwertige Nahrung, wie zum Beispiel Fisch, kommen können. Das schreibt die Hochschule Hof in einer aktuellen Mitteilung. Ein Team am Institut für Wasser- und Energiemanagement forscht deshalb an nachhaltigen Alternativen zu Fischmehl. Im Rahmen des Projekts geht es um ein Rapsprotein, das Fischfutter ohne Fischmehl produzieren soll. Nötig ist das, weil die bisherige Hauptproteinquelle den stark wachsenden Aquakultursektor nicht mehr nachhaltig abdecken kann. Es werde geschätzt, dass die Aquakultur schon in acht Jahren 60 bis 70 Prozent des globalen Fischkonsums decken werde.