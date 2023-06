Nachhaltigere Textilproduktion: Delegation aus Bangladesch an der Hochschule Hof

Wenn wir hier in Deutschland Kleidung kaufen, ist auf dem Etikett oft Bangladesch als Herstellungsland angegeben. Wirklich umwelt- und arbeiterfreundlich ist die Textilproduktion in dem Land aber oft nicht. Um die Situation vor Ort zu verbessern, arbeitet die Hochschule Hof eng mit der Bangladesh University of Textiles (BUTEX) zusammen. Nun hat eine Delegation aus Bangladesch die Hochschule Hof besucht. Die Vertreter der BUTEX haben sich den Campus in Hof und Münchberg angeschaut. Außerdem haben sie sich über die neuesten nachhaltigen Textilproduktionsverfahren informiert.