Nachhaltige Wärmeversorgung für Jägersruh: Stadtwerke Hof empfehlen energetische Sanierung

Gedimmte Straßenlaternen und keine nächtliche Beleuchtung mehr am Rathaus und an der Freiheitshalle – das sind nur einige Maßnahmen, die die Stadt Hof umsetzen möchte um Energie zu sparen. Die Stadt beschäftigt sich aber auch mit Möglichkeiten, Energie zu gewinnen. Im Hofer Ortsteil Jägersruh soll es in Zukunft zum Beispiel eine Nahwärmeversorgungsanlage geben, die durch erneuerbare Energien betrieben wird. Bis es soweit ist empfehlen die Stadtwerke Hof den Bürgerinnen und Bürgern, über die energetische Sanierung ihrer Häuser nachzudenken. Dazu gehört zum Beispiel, die Außendämmung des Gebäudes zu verbessern oder die Fenster zu erneuern. Die Stadtwerke Hof sanieren gerade auch selbst ihr Verwaltungsgebäude. Dadurch soll der Wärmebedarf um mehr als 50 Prozent reduziert werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke Hof.