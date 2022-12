Nachhaltige Wärmeversorgung für Jägersruh: Dienstleister für Machbarkeitsstudie gefunden

Der Hofer Ortsteil Jägersruh soll in Zukunft eine Nahwärmeversorgungsanlage bekommen, die durch erneuerbare Energien betrieben wird. Die Umsetzung des Projekts verzögert sich aber. Dafür sind die Stadtwerke Hof nämlich auf Geld aus der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze angewiesen. Um die Förderung zu bekommen braucht es aber erst einmal eine Machbarkeitsstudie. Wie die Stadtwerke Hof nun mitteilen haben sie jetzt einen Dienstleister dafür gefunden. Der soll in den kommenden Monaten die technische und wirtschaftliche Machbarkeit des Projekts prüfen. Laut Stadtwerke-Chef Jean Petrahn sei das ein Schritt in die richtige Richtung – die ganze Prozedur dauere aber zu lange. Er fordert: Förderangebote zum Thema Energiewende müssten unbürokratischer gestaltet werden. Es wird also noch etwas dauern, bis die Stadtwerke den Menschen in Jägersruh ein konkretes Angebot zur Nahwärmeversorgung vorlegen können.

Foto: Unser Bild stammt von der ersten Bürgerinformationsveranstaltung zur geplanten Nahwärmeversorgungsanlage in Jägersruh