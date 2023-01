Nachhaltige Stadtentwicklung: Infoveranstaltung zum Gebiet Plauen Nord

Wie soll sich die eigene Stadt in den kommenden Jahren entwickeln? Das wollen die Verantwortlichen in Plauen wissen und dabei haben auch die Einwohner die Möglichkeit mitzureden. Konkret geht es um das Gebiet „Plauen Nord“, das Teil eines EU-Förderprogramms ist. Um 16 Uhr 30 gibt es dazu in der Markuskirche eine Auftaktveranstaltung. Die Verantwortlichen wollen dabei insbesondere herausarbeiten, wo es besonderen Handlungsbedarf gibt, welche Wünsche die Bewohner haben und welche Maßnahmen für die langfristige Entwicklung notwendig sind. Für die Veranstaltung ist eine Anmeldung nötig.

Tel.: 0351 2105-164 oder per E-Mail: eisold@ke-mitteldeutschland.de