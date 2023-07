Nachhaltige Stadtentwicklung: Handlungskonzept für Plauen Nord vorgestellt

Plauen war in den vergangen Wochen eher negativ in den Schlagzeilen. Hintergrund sind mehrere gewaltsame Auseinandersetzungen in der Innenstadt. Die Stadt möchte aber, dass sich die Plauener wohl fühlen. In Workshops und Online-Befragungen wollten die Verantwortlichen herausfinden, was sich die Menschen wünschen. Konkret geht’s dabei um die Stadtteile Östliche Bahnhofvorstadt und Haselbrunn.

Die Plauener wünschen sich vor allem mehr Angebote für Familien, also zum Beispiel Spielplätze und Sportstätten. Auch das Thema Sicherheit spielt eine große Rolle, besonders bei Kindern und älteren Menschen. Auf der Wunschliste der Plauener stehen auch mehr Parks und Stadtfeste. Außerdem müssten Radwege und Straßen saniert werden. In den nächsten Wochen stehen jetzt erst mal jede Menge Papierkram und Genehmigungsverfahren an. Die ersten Projekte sollen dann im Juli 2024 angegangen werden. Bei der Finanzierung bekommt Plauen Unterstützung durch ein EU-Förderprogramm.