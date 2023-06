Nachhaltige, soziale Stadtentwicklung: Analyseergebnisse für Gebiet Plauen Nord liegen vor

Wie soll sich die Stadt Plauen in den kommenden Jahren entwickeln? Das wollten die Verantwortlichen in Plauen im Rahmen eines EU-Förderprogramms herausfinden. Dazu haben sie unter anderem die Bürger nach ihren Problemen und Wünschen gefragt. Die Ergebnisse der Analysen stellen die Verantwortlichen am Nachmittag (16:30 Uhr) im Plauener Kulturzentrum vor. Dabei soll es auch schon um konkrete Projektideen gehen. Danach stehen jede Menge Papierkram und Genehmigungsverfahren an. Die ersten Projekte sollen dann im Juli 2024 angegangen werden, heißt es. Das EU-Förderprogramm bezieht sich konkret auf die Plauener Stadtteile Östliche Bahnhofvorstadt und Haselbrunn.

