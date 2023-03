Nachhaltige Mobilität: Infoveranstaltung im Landkreis Wunsiedel

Mit dem Fichtelverkehr will der Landkreis Wunsiedel das Image des Öffentlichen Nahverkehrs im Fichtelgebirge verbessern. Viele machen sich ohnehin Gedanken, wie sie künftig noch nachhaltiger unterwegs sein können. Die Stadtwerke Wunsiedel und das Landratsamt wollen am Abend verschiedene Ideen vorstellen. Die Besucher können zum Beispiel Lastenräder ausprobieren oder sich an Infoständen über Radwegeplanungen und Klimaschutzprojekte informieren. Auch E-Autos und der ÖPNV sind Thema. Beginn ist um 17 Uhr im Landratsamt in Wunsiedel.