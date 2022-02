Nachhaltige Menstruationsunterwäsche: Münchberger Studentin für Innovationspreis nominiert

Statt Plastikverpackungen setzen immer mehr Einzelhändler und Gastronomen auf Mehrweg-Lösungen. Aber auch in anderen Bereichen wird Nachhaltigkeit immer wichtiger. Zum Beispiel bei Hygiene-Produkten. So ist zum Beispiel nachhaltige Menstruationsunterwäsche, die am Campus Münchberg der Hochschule entwickelt wurde, für den Innovationspreis

„Cellulose Fibre Innovation of the Year“ nominiert.

Das niederbayerische Unternehmen Kelheim Fibres hat die Unterwäsche aus Viskosespezialfasern entwickelt. Die Idee hatte Natalie Wunder. Sie hat an der Hochschule Hof den Masterstudiengang ‚Sustainable Textiles‘ absolviert. Die nachhaltige Menstruations-Unterwäsche hat sie im Rahmen ihrer Masterarbeit gemeinsam mit dem Unternehmen entwickelt. Die Unterwäsche ist wieder verwendbar und biologisch abbaubar. Frauen können die Höschen waschen, sie bieten zudem einen sehr guten Tragekomfort und eine hohe Performance, heißt es in der Pressemitteilung. Der Perioden-Slip ist aktuell noch nicht auf dem Markt verfügbar. Die Technologie soll in Zukunft auch auf andere Bereiche übertragen werden. Zum Beispiel auf den Inkontinenzbereich.