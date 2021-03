Nachhaltige Biokunststoffe: Digitale Fachtagung der Hochschule Hof

Immer mehr Kunststoffmüll und Mikroplastik sind für die Umwelt ein großes Problem. Gleichzeitig vereinfacht Kunststoff in der Industrie sehr viele Prozesse. Die Hochschule Hof entwickelt deshalb am Institut für angewandte Biopolymerforschung nachhaltige Lösungen, die auf Biokunststoffen basieren. Heute und morgen soll sich dazu die Forschung mit der Wirtschaft austauschen – bei der digitalen Fachtagung „Bioplastics – Science meets Industry“. Firmen und Institute aus der Kunststoff- und Recyclingindustrie sollen in Vorträgen und Diskussionen alles über die Ergebnisse aus der Wissenschaft erfahren und Lösungsansätze für die Verwendung von Biokunststoffen aufgezeigt bekommen.