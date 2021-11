Nachhaltig vererben – wie geht das eigentlich?

Was viele zum Beispiel nicht wissen: Um ein Testament aufzusetzen reichen schon wenige Zeilen. Und handschriftlich verfasst kostet es in der Regel weniger als 100 Euro. „Man kann all diese Dinge natürlich nicht im Vorfeld wissen“, räumt Ralf Weelink ein. „Deshalb bieten wir in Gesprächen kostenfreie, einfache und praktische Tipps. Wenn man sich dann für uns, bspw. als Erben entscheidet, können wir uns dank unserer jahrelangen Erfahrung seriös um die gesamte Abwicklung im Nachlassfall kümmern, und gerne im Vorfeld besprechen.“