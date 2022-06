„Nachhaltig, regional und versorgungssicher“: Landwirtschaftsfahrt 2022 der Regierung von Oberfranken

Sowohl die Corona-Pandemie als auch der Krieg in der Ukraine haben dazu geführt, dass das Thema Nahrungsmittelsicherheit mehr Aufmerksamkeit in der Gesellschaft bekommen hat. Aber auch Nachhaltigkeit und Regionalität spielen in der heutigen Land- und Forstwirtschaft eine Rolle. Die Landwirtschaftsfahrt 2022 der Regierung von Oberfranken sollte auf genau diese Themen aufmerksam machen und auch auf die Herausforderungen der Landwirte in der Region hinweisen. Dazu haben die Teilnehmer – unter ihnen auch die oberfränkische Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz und Landrat Peter Berek – verschiedene land- und forstwirtschaftliche Betriebe im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge besucht. Die Betrieben zeigten den Teilnehmenden dabei unter anderem, wie Milch, Fleisch und Holz innerhalb der Region nachhaltig erzeugt und verbraucht werden können.

