Nachgeholte Meisterfeier der Handwerkskammer für Oberfranken: „Hackl Schorsch“ als Ehrengast in Hof

Wer heute einen Handwerker braucht, muss oft Wochen auf einen Termin warten. Der Fachkräftemangel spielt auch im Handwerk eine große Rolle. Corona hat das Handwerk ebenfalls getroffen, sagt Christian Herpich, Vizepräsident der Handwerkskammer für Oberfranken. Beispielsweise gab es keine Berufsmessen. Aber auch andere Herausforderungen führen dazu, dass junge Leute sich gegen eine Ausbildung zum Meister entscheiden.

, so Christian Herpich im Gespräch mit Radio Euroherz. Am Samstag hat in Hof die Handwerkskammer für Oberfranken die Abschlussfeier für die Meisterjahrgänge 2020 und 2021 nachgeholt.

Gut 600 Jungmeister aus Oberfranken waren dazu eingeladen. Am Theresienstein hat es daher am Samstag ein großes Programm gegeben. Vizepräsident der Handwerkskammer für Oberfranken, Christian Herpich:

Als Ehrengast ist zudem ein ehemaliger Spitzensportler nach Hof gekommen. Georg Hackl, auch bekannt als Hackl Schorsch, hat die Rolle des Handwerks auf der Bühne betont. Er selbst hat Schlosser gelernt, bevor er als Rennrodler durchgestartet ist und mehrmals olympisches Gold für Deutschland geholt hat.