Nachfrage nach Atemmasken ungebrochen: Sandler investiert in neue Vliesstoffanlage

Die Firma Sandler in Schwarzenbach an der Saale ist in der Corona-Krise stark gefordert. Schon länger produziert sie Spezial-Vlies für Atemschutzmasken. Die Nachfrage ist mittlerweile so groß, dass Sandler jetzt in eine neue Vliesstoffanlage investiert. Vorstandschef Christian Heinrich Sandler:

Dafür nimmt das Unternehmen einen einstelligen Millionenbetrag in die Hand. Bereits seit Januar ist eine neue Anlage im Einsatz. Auch wenn die Lage auf dem Markt schwierig ist, mit Rohstoffen hat Sandler kein Problem. Auch Kurzarbeit ist bei der Firma im Moment kein Thema.