Nachfolger steht fest: Andreas Müller wird Hofer Dekan

17 Jahre lang ist er für die evangelischen Kirchen in und um Hof zuständig gewesen: Der Hofer Dekan Günter Saalfrank verabschiedet sich im Herbst von diesem Amt. Sein Nachfolger steht auch schon fest. Andreas Müller leitet den Dekanatsbezirk Hof künftig. Das teilt Regionalbischöfin Dorothea Greiner mit. Der 54 Jahre alte Müller ist momentan stellvertretender Superintendent in Unna in Westfalen. Das entspricht bei uns der Rolle eines stellvertretenden Dekans. Ein Wechsel von Pfarrern zwischen unterschiedlichen Landeskirchen ist äußerst selten, bei einem Dekanatsamt ist das zum ersten Mal der Fall, heißt es. Die Verabschiedung von Saalfrank ist für den 14. November geplant.