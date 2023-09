Nachfolgelösung für die Höhenklinik: Es soll keinen Leerstand geben

Wenn die Deutsche Rentenversicherung 2027 aus der Höhenklinik in Bischofsgrün auszieht, weil der Neubau bei Bayreuth/Seulbitz fertig ist, dann soll es in Bischofsgrün keinen Leerstand geben. Das ist das erklärte Ziel vieler regionaler Politiker. Oberhalb von Bischofsgrün, im Wald an der B303, liegen mehrere Klinikgebäude in einem weitläufigen Areal, das seit Jahrzehnten den Reha-Patienten als Erholungsstätte dient. Landtagsabgeordnete Inge Auers aus Kulmbach hat die Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium nach Bischofsgrün geholt um mit ihr zu besprechen, wie es möglichst nahtlos weiter gehen kann. Deutlich geworden ist dabei, es soll ein Verkehrswertgutsachten erstellt werden, mit dem man dann auf mögliche Interessenten zugehen will.