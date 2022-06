Nachfolge von Klaus Adelt: Hofer SPD will Team für Landtagswahl 2023 vorstellen

Im kommenden Jahr wird in Bayern wieder der Landtag gewählt. Der bisherige Landtagsabgeordnete Klaus Adelt wird dann nicht mehr für die SPD im Raum Hof antreten. Im März hatte er verkündet, der jüngeren Generation eine Chance geben zu wollen. Nun stellt sich natürlich die Frage, wer stattdessen bei der Landtagswahl 2023 ins Rennen geht. Die Antwort soll es am Vormittag geben. Bei einer Pressekonferenz wollen die Sozialdemokraten in Stadt und Landkreis Hof das Team vorstellen, mit dem sie für den Stimmkreis 406 (Hof) im kommenden Jahr antreten wollen.