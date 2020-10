Zwei Stellen zu leiten, kann teilweise ganz schön stressig sein. Regina Tolksdorf hat dieses Problem nicht mehr. Sie kann sich jetzt in Ruhe auf das Amtsgericht Chemnitz konzentrieren. An ihrer bisherigen Stelle am Amtsgericht Plauen gibt es nämlich eine neue Direktorin: Sibylle Peters hat in Bayreuth studiert und war zuletzt als Direktorin am Amtsgericht Zwickau tätig. Ihr Schwerpunkt liegt im Bereich des Strafrechts, heißt es in einer Mitteilung.