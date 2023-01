Nachfolge geklärt: Lothar Krause wird Intendant am Theater Hof

Viele hat Intendant Reinhardt Friese mit seiner Entscheidung überrascht, das Theater Hof nach 12 Jahren zu verlassen. Damit braucht das Theater ab der Spielzeit 2024/25 einen neuen Intendanten und der ist nun gefunden: Mit Lothar Krause kommt der Nachfolger aus dem eigenen Haus. Die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla hat bei einer Personalversammlung die Entscheidung verkündet. Demnach seien 41 Bewerbungen bei der Stadt eingegangen. Krause ist bereits seit 2015 als Operndirektor und Musikdramaturg am Theater Hof und hat in zahlreichen Inszenierungen auch seine Regiearbeit unter Beweis gestellt. In den kommenden Monaten will er seinen ersten Spielplan entwickeln und Besetzungsfragen klären.