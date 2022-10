Durch die Geflüchteten aus der Ukraine erleben die Tafeln in Deutschland einen enormen Ansturm. Sie sind daher auf jede Hilfe angewiesen. Die Tafel in Naila darf sich nun über eine finanzielle Spende vom Nachbarschaftstreff in Froschgrün freuen. Beim Verkauf von Kaffee und Kuchen sind 500 Euro zusammengekommen. Das Geld dient als Unterstützung der Ukraine-Hilfe und eben der Nailaer Tafel.