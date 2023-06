Nachbarn nennen sie „Miss Marple“: Rentnerin und Urenkel stoppen Schockanrufer

Dass Betrugsmaschen nicht immer schlecht ausgehen müssen und Rentner dadurch ihr ganzes Vermögen verlieren, zeigt ein Fall aus dem Hofer Land. Die Polizei hat nun eine ältere Dame und ihren Urenkel gewürdigt. Beide haben die Beamten bei ihren Ermittlungen enorm weitergebracht.

Die Nachbarschaft nennt sie nur noch „Miss Marple“. Just an ihrem 85. Geburtstag im Oktober klingelt das Telefon – ein Schockanruf. Sie spielt stundenlang die überrumpelte Seniorin am Telefon, tut so als würde sie den Anweisungen folgen. Derweil ruft ihr Urenkel die Polizei. Es kommt zur fingierten Geldübergabe mit der Rentnerin. Die Kripo Hof ist mit dabei und nimmt einen Mann fest. Mit ihm hat die Polizei dann schnell die Hintermänner, die sich aktuell vor Gericht verantworten müssen. Als Dank gabs für die Seniorin und ihren Urenkel je 50 Euro, eine Dankesurkunde und Honig.