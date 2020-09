Nachbarn haben zusammengeholfen: Vermisstensuche in Presseck nimmt glückliches Ende

Ein schnelles aber vor allem glückliches Ende hat eine Vermisstensuche in Presseck gestern Abend (Di) genommen. Gesucht wurde eine 73-Jährige, die gegen 18 Uhr zum Pilzesuchen aufgebrochen war. Als sie gegen 20 Uhr 30 immer noch nicht zurückgekehrt war, hat der wartende Ehemann die Polizei verständigt. Während die Beamten sämtliche Maßnahmen eingeleitet und auch schon einen Hubschrauber mit Wärmebildkamera angefordert hatten, haben sich die Nachbarn in den angrenzenden Wäldern auf die Suche gemacht. Schon nach kurzer Zeit wurde die Seniorin am Boden liegend aber ansprechbar gefunden. Weil sie allerdings stark unterkühlt war, hat sie das BRK ins Krankenhaus gebracht.