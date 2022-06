Nach zweijähriger Hörsaalpause: Kinderuni Vogtland startet wieder mit Vorlesung vor Ort

Während der Corona-Lockdowns mussten Kinder und Jugendliche ihren Schulunterricht per Homeschooling mitmachen. Auch die Veranstaltungen der Kinderuni Vogtland mussten in dieser Zeit online stattfinden. Am kommenden Samstag (25. Juni) gibt es aber nun wieder die erste Vorlesung vor Ort. Diese findet zum ersten Mal in der Schlossarena Auerbach statt. Dabei geht es ab 10 Uhr 30 um das Thema Trinkwasser, im Anschluss an die Vorlesung können die Kinder dann noch Fragen an Dozent Dr. Marcel Stangl stellen. Bezahlen müsst ihr für die Kinderuni Vogtland nichts. Auch interessierte Eltern sind zur Veranstaltung eingeladen. Wer teilnehmen möchte, kann sich über die Website der Kinderuni für die Vorlesung anmelden.

Hier geht’s zur Anmeldung!