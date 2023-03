Nach zwei Siegen: Selber Wölfe verlieren drittes Playdown-Spiel in Heilbronn

Zwei Siege konnten die Selber Wölfe in der Playdown-Serie gegen die Heilbronner Falken feiern. Am Abend hat es nun aber eine Niederlage gegeben. Die Heilbronner Falken haben im eigenen Stadion vor rund 2.300 Zuschauern mit 3:2 gewonnen. Wölfe-Geschäftsführer Thomas Manzei zu den Gründen für die Niederlage:

4 Siege brauchen die Selber Wölfe für den Klassenerhalt. In der Best of Seven Serie steht es nach der Niederlage jetzt 2:1 für die Wölfe. Morgen treffen beide Mannschaften erneut aufeinander. Das erste Bully in der Netzsch Arena ist morgen um 19:30 Uhr. Mit der Euroherz-Eiszeit verpasst ihr nichts.