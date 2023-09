Es ist ein gelungener Start in die neue Saison für die Frauen-Fußballmannschaft des 1.FFC Hof. In der Regionalliga Süd stehen sie nach zwei Siegen mit 6 Punkten auf Platz 1. Morgen (SO 17.9.) müssen die Hoferinnen nach Baden-Württemberg fahren. Dort trifft die Mannschaft auf den Tabellenfünften SV Hegnach. Spielbeginn ist morgen um 14 Uhr.