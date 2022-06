Zwei Jahre lang ist es in der Region im Sommer relativ ruhig gewesen. In den vergangenen Tagen sind die ersten Feste schon wieder gestiegen. Und auch Schwarzenbach am Wald feiert an diesem Wochenende wieder sein traditionelles Heimat- und Wiesenfest in gewohnter Form. Bürgermeister Reiner Feulner setzt dabei auf viel Kontinuität:

Der Festbetrieb beginnt um 14 Uhr. Höhepunkte sind die beiden Festzüge morgen und am Montag und ein Feuerwerk am Sonntagabend.