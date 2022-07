Nach zwei Jahren Pandemie-Pause kann das Selber Heimat- und Wiesenfest heuer endlich wieder stattfinden. Ab heute könnt ihr bis Montag auf dem Goldberg feiern. Bereits im März hat der Selber Stadtrat die Entscheidung getroffen, das Wiesenfest heuer durchzuführen. Die Erwartungen an das diesjährige Wiesenfest sind hoch – vor allem wünsche man sich ein Stück Normalität zurück. Oberbürgermeister der Stadt Selb, Ulrich Pötzsch:

Das könnte Sie auch interessieren

Selber Wiesenfest: Stadt streicht Feuerwerk wegen Trockenheit

Ab dem kommenden Donnerstag feiern die Selber auf dem Goldberg wieder ihr Wiesenfest. Wir sind für euch als offizielles (…)

„Wochen des Weißen Goldes“: Morgen Eröffnung im Selber Rosenthal-Theater

In den kommenden Wochen dreht sich in in der Stadt Selb alles rund ums Thema Porzellan. Mit einer Feier im Rosenthal-Theater starten (…)

Outlet-Center in Selb: Arbeiten laufen wieder nach Plan

In Selb könnt ihr schon lange in Outlets stöbern. Es sollen aber noch mehr Gebäude werden, in denen ihr einkaufen könnt. Die für den (…)

Selber Wiesenfest: Kein Verzicht nach Corona

Genau einen Monat noch, dann steigt nach zweijähriger Corona-Zwangspause wieder eines der beliebtesten Feste in der Region: Das Selber (…)

Grenzturm Heinersgrün: Außenanlagen sollen ab dem Herbst fertig sein

Bis heute gibt es in der Euroherz-Region Relikte, die an die deutsch-deutsche Teilung erinnern. Ein Beispiel ist der Grenzturm in (…)

HWK Tochterunternehmen GTO: Strafprozess um ehemaligen Mitarbeiter beendet

Der Strafprozess gegen den früheren leitenden GTO-Mitarbeiter Klaus R. ist beendet. Wie die Handwerkskammer für Oberfranken mitteilt, (…)