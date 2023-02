Nach Zustimmung im Bayerischen Landtag: Bau der neuen JVA in Marktredwitz kann beginnen

Der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags hat zugestimmt: Jetzt können die Baumaßnahmen für eine neue Justizvollzugsanstalt in Marktredwitz beginnen. Das teilt der Wunsiedler CSU-Landtagsabgeordnete Martin Schöffel mit. Diese Entscheidung macht es möglich, die ersten Bauaufträge zu vergeben und noch in diesem Jahr mit den Bauarbeiten zu beginnen.

Geplant ist eine neue JVA mit 364 Haftplätzen – darunter 120 Plätze für weibliche Gefangene und eine Mutter-Kind-Abteilung. Damit wird der Haftplatzbedarf für weibliche Gefangene im nordbayerischen Raum abgedeckt. Außerdem wird es die erste geriatrische Abteilung in Bayern in der neuen JVA Marktredwitz geben. Auch Oberbürgermeister der Stadt Marktredwitz, Oliver Weigel, freut sich über die Entscheidung. So werden durch den Bau auch rund 200 neue Arbeitsplätze geschaffen. Dies trage zur weiteren positiven Entwicklung der Stadt und der gesamten Region bei.