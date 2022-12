Nach Wunsiedel auch Hof: Hochschule forscht an grünem Wasserstoff

Seit September produziert ein Elektrolyseur in Wunsiedel Wasserstoff aus erneuerbaren Energien. Die Stadt nimmt damit eine Vorreiter-Rolle in Deutschland ein. Um grünen Wasserstoff geht es aber auch an der Hochschule Hof. Mit der Wasserstoffforschung hat die Hochschule ein neues Forschungsgebiet etabliert. Der Schwerpunkt liegt auf der Ammoniak-Spaltung. Es handelt sich um eine Technologie, die für den Wasserstoff-Transport und die -speicherung wichtig ist. Die Mittel für die Wasserstoffforschung stammen aus der Hightech Agenda Bayern. Um die Region weiterhin als Wasserstoff-Standort zu stärken, soll in Wunsiedel ein Future Energy Lab entstehen. Es handelt sich dabei um ein Reallabor für Wasserstofftechnologien.