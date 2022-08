Nach Wohnhausbrand in der Marienstraße: Kripo Hof sucht Zeugen

Der schwere Wohnhausbrand vom Montagnachmittag in der Hofer Marienstraße beschäftigt die Menschen in der Region nach wie vor. Einige Anwohner haben durch das Feuer wirklich alles verloren. Die vier betroffenen Häuser sind zum Teil unbewohnbar und sogar einsturzgefährdet. Die Polizei Oberfranken geht von einem Sachschaden in Höhe von über eine Million Euro aus. Sieben Personen sind bei dem Brand verletzt worden, darunter vier Anwohner und drei Feuerwehrleute. Die Kriminalpolizei Hof arbeitet nun mit Hochdruck an der Ermittlung der Brandursache. Seinen Ursprung hatte der Brand nach aktuellen Erkenntnissen wohl in einem Hinterhof, der die Gebäude in der Marienstraße und Bachstraße verbunden hat.

Zeugen, die entweder Angaben zur Brandursache machen können oder sogar Bild- und Videomaterial von der Brandentstehung haben, sollen sich telefonisch unter 09281 704 0 bei der Kripo Hof melden.