Nach Winterpause: Nürnberg startet motiviert

Hamburg/Nürnberg (dpa/lby) – Der 1. FC Nürnberg will nach einem verpatzten Fußball-Jahr 2019 eine erfolgreiche Aufholjagd in der 2. Bundesliga starten. Nach der Winterpause gastieren die Franken, die inzwischen bis auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht sind, heute beim Hamburger SV. Trainer Jens Keller bezeichnet die Hanseaten zwar als Favoriten auf den Aufstieg, will aber keine Furcht sehen von seinen Schützlingen. «Wer Angst hat, ist gelähmt, der wird nicht viel erreichen», stellte Keller klar. Der «Club» muss auf Neuzugang Philipp Heise noch verzichten.