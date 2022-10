Nach Wildunfall in Plauen: Tipps von der Polizeidirektion Zwickau

In der Morgen- und Abenddämmerung sind Wildtiere wie Rehe und Wildschweine aktuell besonders aktiv. Am Morgen ist es so im Plauener Ortsteil Großfriesen zu einem Wildunfall gekommen. Ein 27-jähriger VW-Fahrer ist dabei mit einem Wildschwein zusammengestoßen, das plötzlich auf die Fahrbahn gerannt ist. Zwei weitere Autofahrer hinter ihm haben das zu spät bemerkt und sind auf den VW aufgefahren. An zwei der drei Fahrzeuge ist dabei Totalschaden entstanden. Insgesamt schätzt die Polizeidirektion Zwickau den Schaden auf 35 Tausend Euro. Die Autofahrer sind bei dem Unfall nicht verletzt worden, das Wildschwein hat den Zusammenstoß aber nicht überlebt.

Die Polizeidirektion Zwickau rät: Wenn vor euch ein Wildtier auf der Straße auftaucht – Abbremsen, abblenden und gegebenenfalls hupen, um das Tier zu verjagen. Sollte sich ein Zusammenstoß nicht mehr vermeiden lassen, ist bremsen und geradeaus steuern die beste Option – Ausweichmanöver könnten zu noch schwereren Unfällen führen, so die Polizei.