Nach Wasserschaden in Hof: DTHG fordert Änderungen bei Theater-Löschanlagen

Die Wassermassen sind mittlerweile weg, das Ausmaß ist noch nicht ersichtlich. Eine Woche nach dem Wasserschaden im Theater Hof rückt nun eine Trocknungsfirma und ein Gutachter an. Ein Mitarbeiter einer Fremdfirma hat vergangene Woche die Löschanlage ausgelöst und dafür viele Hürden überwunden. Die Sicherheitsvorkehrungen will das Theater deshalb wohl nicht anpassen. Den Spielbetrieb im Großen Haus will es so schnell wie möglich wieder aufnehmen, so Geschäftsführer Florian Lühnsdorf:

Es ist nicht das erste Theater, das die Löschanlage geflutet hat: Neben Hof ist das in den vergangenen Jahren auch in Coburg, Dresden und München passiert. Die Deutsche Theatertechnische Gesellschaft fordert deshalb die Änderung der Bauordnungen.

Hier könnten neuartige Sprühflutnebellöschanlagen Abhilfe schaffen, die weniger Wasser sprühen und damit weniger Schaden anrichten, so Wesko Rohde, Vorstandsvorsitzender der Theatertechnischen Gesellschaft. Bei Neubauten oder Theatersanierungen kommen automatische Löschanlagen zum Einsatz, die hilfreich sein sollen, wenn nachts ein Feuer ausbricht. Die haben in der Vergangenheit schon mehrfach falsch ausgelöst, sodass in den vergangenen fünf Jahren ein Wasserschaden von 80 Millionen Euro an deutschen Theatern entstanden ist. Zum Vergleich: Brände haben nur 8000 Euro Schaden verursacht.