Nach Wasserschaden im Theater Hof: Spielbetrieb wird angepasst

Nachdem gestern (03.02.) im Theater Hof versehentlich die Sprinkleranlage über der Bühne ausgelöst worden ist, hat das Theater den Spielbetrieb im Großen Haus bis mindestens Anfang März ausgesetzt. Für einige Produktionen soll es aber alternative Austragungsorte geben, erklärt Geschäftsführer Florian Lühnsdorf:

Das Theater Plauen-Zwickau hat in einem Brief an das Theater Hof sein Mitgefühl ausgedrückt und seine Hilfe angeboten. Wie die aussehen könnte, ist aber noch nicht klar. Wie hoch der entstandene Schaden ist, lässt sich aktuell noch nicht sagen. Nach Einschätzungen von Florian Lühnsdorf bewege sich die Schadenssumme in einem siebenstelligen Bereich.