Nach vierjähriger Pause: Altstadtfest in Schwarzenbach a. d. Saale startet

Live-Musik, Turniere und viele weitere Attraktionen – nach vierjähriger Pause findet an diesem Wochenende wieder das Altstadtfest in Schwarzenbach a. d. Saale statt. Zum Auftakt gibt es heute (27.08.) um 16 Uhr die Badewannen- und Sautrogrennen-Weltmeisterschaft auf der Saale. Neben Musik und einer Beach-Party wird es am Abend außerdem erstmals eine Lasershow am Himmel über dem Rathaus geben. Morgen (28.08) steht unter anderem wieder ein großer Kunsthandwerkermarkt auf dem Programm. Außerdem könnt ihr zum Altstadtfest eine Tour mit einem Tretboot auf der Saale unternehmen.