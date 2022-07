Nach vielen Unklarheiten: Hofer Volksfest geht heute los

Gibt es ein Festzelt oder nicht? Diese Frage hat im Hofer Rathaus in den vergangenen Wochen und Monaten viele umgetrieben. Mittlerweile ist aber alles geklärt und das Hofer Volksfest kann am Abend nach zwei Jahren Pause starten. Vor wenigen Wochen sind die beiden Schausteller Patrick Ulrich und Oliver Krems eingesprungen und bewirten nun einen offenen Biergarten in der Nailaer Straße. Marktmeister Uwe Voigt:

Ab 17 Uhr zieht der Festzug vom Rathaus durch die Hofer Innenstadt zum Volksfestplatz. Anschließend eröffnet Oberbürgermeisterin Eva Döhla das Fest mit dem Bieranstich im Volksfestgarten. Das geplante Feuerwerk morgen hat die Stadt wegen der Trockenheit abgesagt.