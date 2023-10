Nach vielen Einwendungen: Geänderte Pläne für Frankenwaldbrücken liegen aus

Sieben Jahre ist es jetzt her, dass die erste Idee zu den längsten Hängebrücken der Welt im Frankenwald aufgekommen ist. Von der Umsetzung sind sie noch weit entfernt. So hat es zuletzt fast ein Jahr gedauert bis sich der Planungsverband erneut getroffen hat. Der Grund für die Verzögerungen sind die vielen Einwendungen zum Naturschutz gewesen, hieß es kürzlich im Tourismusausschuss des Hofer Kreistags. Die Verantwortlichen haben daraufhin die Pläne überarbeitet. Die liegen jetzt wieder bis zum 17. November für die Öffentlichkeit aus. Danach soll es in der nächsten Kreistagssitzung ausführliche Infos zum Stand der Frankenwaldbrücken geben, unter anderem auch zu den Kosten.

Hier könnt ihr die Planunterlagen einsehen.