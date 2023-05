Nach versuchtem Totschlag in Plauen: Kripo Zwickau sucht nach Zeugen

Nach einer Auseinandersetzung auf dem Plauener Postplatz am Sonntag laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. Wie berichtet war ein 21-Jähriger bei dem Vorfall so schwer verletzt worden, dass er notoperiert werden musste. Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter bereits am Sonntag festgenommen. Am Montag wurde er einem Haftrichter vorgeführt, teilt die Polizei nun mit. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen versuchten Totschlags ermittelt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die den Vorfall auf dem Plauener Postplatz beobachtet haben.

Wer kann Angaben zu der Auseinandersetzung in der Plauener Innenstadt in der Nacht zum Sonntag machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Zwickau zu melden.

Telefon: 0375 428 4480.