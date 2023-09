Nach versuchtem Diebstahl: Polizei schnappt Diebes-Trio

In der Fichtenstraße in Marktredwitz haben drei Männer in der Nacht auf Montag versucht, ein Quad zu stehlen. Ein Anwohner hatte einen der Täter kurz nach 1 Uhr dabei erwischt, wie der versucht hat, das Fahrzeug zu klauen. Der Dieb ist daraufhin in einem Kleintransporter gestiegen und mit diesem davon gefahren. Die Polizei hat die Fahndung sofort eingeleitet und den weißen Transporter auf der B303 gestellt. Der 42-jähriger Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Am Transporter hatte er auch falsche Kennzeichen angebracht. Zwei der drei Insassen waren bereits wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Im Fahrzeug fanden die Polizisten außerdem noch Rauschgift und diverses Aufbruchwerkzeug. Am Morgen erging Haftbefehl gegen die drei Männer.