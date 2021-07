Nach Verpflichtung: Olympia-Teilnahme von Dorsch offen

Augsburg (dpa) – Den deutschen Olympia-Fußballern droht bei den Sommerspielen in Japan der Ausfall des als Anführer vorgesehenen Niklas Dorsch. Nachdem der Mittelfeldspieler am Donnerstag vom Bundesligisten FC Augsburg verpflichtet worden war, verhandelten der Verein und der Deutsche Fußball-Bund noch um die Freigabe des 23-Jährigen. Das sagte ein DFB-Sprecher am Freitag auf Anfrage.

Weil der FCA bereits vor dem Transfer zwei Spieler – Felix Uduokhai und Marco Richter – für die U21-Auswahl abgestellt hatte, sind die Chancen eher gering, dass auch Dorsch nach Asien darf. Das olympische Turnier und die Zeit davor kollidieren dazu mit der Vorbereitung und dem ersten Pflichtspiel der Augsburger im DFB-Pokal. Außerdem ist der vom GAA Gent verpflichtete Profi in Augsburg als Stammkraft im defensiven Mittelfeld eingeplant – da könnte es kompliziert werden, wenn er als Neuzugang die gesamte Sommervorbereitung verpasst.

Für DFB-Trainer Stefan Kuntz wäre dies eine weitere Enttäuschung, nachdem etliche Bundesligavereine – anders als Augsburg – gar keine Spieler abstellen wollten. «Einige große Vereine wollten leider nicht so wie erhofft helfen», hatte er zuletzt bemängelt. Wegen diverser Absagen hatte er am vergangenen Montag nur 19 statt der erlaubten 22 Spieler für die Olympischen Spiele nominiert – inklusive Dorsch.

